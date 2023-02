Beim zweiten Karriere Kick in Osnabrück treffen Ausbilder und Auszubildende am Kickertisch erst aufeinander – und dann zueinander. Foto: Karriere Kick up-down up-down Netzwerken für Azubis und Ausbilder in Osnabrück Karriere Kick am Kickertisch Von Lothar Hausfeld | 02.02.2023, 06:00 Uhr

Am 15. Februar findet zum zweiten Mal bei Beresa in Osnabrück (Blumenhaller Weg 155) der Karriere Kick statt. Dort kommen Ausbilderinnen und Ausbilder von 60 Unternehmen und über 350 Schülerinnen und Schüler am Kickertisch spielerisch in den ersten Kontakt.