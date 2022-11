Hürden für Gründerinnen Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Studie Hürden für Gründerinnen weiter groß Von dpa | 08.11.2022, 12:39 Uhr

In der Start-up-Branche sind Gründerinnen weiter in der Minderheit. Auch wenn sich die Lage langsam bessert: Grundlegende Bedingungen müssen sich ändern, heißt es in einem neuen Bericht.