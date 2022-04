Darf die Führungskraft einfach mal im Homeoffice vorbeischauen? FOTO: Fabian Strauch Ding Dong! Homeoffice: Darf die Führungskraft mal vorbeischauen? Von dpa | 06.04.2022, 01:07 Uhr | Update vor 1 Std.

Wäsche waschen, eine Runde mit dem Hund gehen, nebenher kochen: Was man im Homeoffice macht, geht die Führungskraft doch nichts an. Oder darf die plötzlich an der Tür klingeln?