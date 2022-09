Gibt es für Praktika eine Altersgrenze? Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Neues lernen Gibt es für Praktika eine Altersgrenze? Von dpa | 29.09.2022, 04:34 Uhr

Zu alt gibt es nicht: Das sollte zumindest für Praktika in der Arbeitswelt gelten. Wer einige Punkte berücksichtigt, kann auch in der zweiten Karrierehälfte noch davon profitieren. So gehts: