Lehrerzimmer Foto: Caroline Seidel/dpa up-down up-down Lehrermangel Gehaltszuschlag soll neue Lehrer in ländlichen Raum locken Von dpa | 27.02.2023, 16:12 Uhr

Mathe, Bio, Physik, Chemie, Informatik: 50 Lehrer-Stellen in diesen Fächern sind in MV an ländlichen Regionalen Schulen schon mehrfach erfolglos ausgeschrieben worden. Jetzt soll ein Zuschlag aufs Gehalt Bewerber anlocken.