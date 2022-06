Viele Menschen nutzen die Feiertage im Jahr für Ausflüge, wie etwa einem Besuch auf dem Internationalen Africa Festival in Würzburg zu Christi Himmelfahrt. FOTO: dpa Eine Region weit vorne Wer an Fronleichnam frei hat – und wo es die wenigsten Feiertage gibt Von Torben Kessen | 16.06.2022, 06:00 Uhr

In einigen Bundesländern ist am Donnerstag mit Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag – aber längst nicht in allen. Generell ist die Verteilung der Feiertage sehr unterschiedlich. Was es mit dem Feiertag auf sich hat – und wer an dem Tag frei hat.