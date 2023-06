Problemfall Asbest Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa-tmn up-down up-down Neue Grenzwerte EU will Arbeiter besser vor Asbest schützen Von dpa | 28.06.2023, 12:12 Uhr

Jährlich sterben Tausende Menschen in der EU wegen Asbestkontakt am Arbeitsplatz. Das will die EU nicht länger hinnehmen. Es sollen nun schärfere Schutzvorschriften kommen.