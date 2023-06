Ehrendoktorwürde Foto: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn up-down up-down Schummeln verboten Doktor ohne Promotion: Das bedeutet die Ehrendoktorwürde Von dpa | 12.06.2023, 05:03 Uhr

Studium plus Promotion: So kommt man normalerweise an einen Doktortitel. Doch zur Ehrendoktorwürde führen andere Wege. Welche das sind - und wie man Menschen mit dem Titel anschreibt.