Doppelqualifikation Das Abitur neben der Ausbildung absolvieren Von dpa | 06.09.2022, 04:50 Uhr

Die Mittlere Reife in der Tasche - und jetzt? Was viele nicht wissen: In 9 von 16 Bundesländern ist eine Doppelqualifikation möglich - Ausbildung plus (Fach-)Abitur. Ein Weg, den Pascal Brungs geht.