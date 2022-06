ARCHIV - In einer Mixed-Reality-Situation sollen Medizin-Studenten in Zukunft Hologramme als Ersatz für echte Patienten behandeln. Foto: Gigxr/Cuh/PA Media/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Gigxr/Cuh up-down up-down Unterm Messer Britische Medizin-Studenten lernen an Hologramm-Patienten Von dpa | 28.06.2022, 10:41 Uhr

In einem Krankenhaus in Cambridge lernen angehende Mediziner Behandlungen jetzt an Hologramm-Patienten. Laut den Projektpartnern ist das Trainingssystem weltweit das erste dieser Art.