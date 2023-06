Bei der ersten Ausbildungsplatzbörse in der Hänsch-Arena in Meppen hast du es vielleicht schon gesehen: Die Jungs und Mädels von BECKER Bau sind fit. In mehreren kleinen Challenges konnte sich das Team gegen Spieler des SV Meppen durchsetzen. Dabei standen Torwandschießen, Fußballdart und Kickern im Mittelpunkt.

Das junge Team ist aber nicht nur auf dem Rasen stark. Die Meppener Baufirma hat sich auf Brückenbauwerke, Trogbauwerke, Stützwände, Gewerbe im Spezialtiefbau und allgemeine Ingenieurbauten spezialisiert. Mit mittlerweile 140 Mitarbeitern bedient das Unternehmen nicht nur lokale Auftraggeber sondern überregional in Norddeutschland im Einsatz. Da sind neue Kolleginnen und Kollegen immer gern gesehen.

Als neuer Mitarbeiter kannst du dich auf tolle Benefits, z. B.

Altersversorgung

Vermögenswirksame Leistungen

Gruppenunfallversicherung

Betriebliche Krankenzusatzversicherung

Firmenfitness

Fahrradleasing

Attraktive Vergütung

Übertarifliche Zulagen

Tankgutscheine

Mitarbeiter-App

Firmenevents

Fortbildungsmöglichkeiten

und vieles mehr

freuen. Vor allem Azubis werden aber immer gesucht. Dabei legt BECKER Bau nicht nur Wert auf Zeugnisse, sondern vor allem auf die Leistung - einen besseren Start in das Berufsleben kann es nicht geben.

Der Nachwuchs kann sich on top außerdem über

Prüfungsvorbereitungskurse

Übernahme der Kosten von Lehrmaterialien, z. B. Bücher

Gute Übernahmechancen

Azubi-Events

Attraktive Ausbildungsvergütung

Extra-Prämien bei besonderer Leistung

freuen.

„Born to be Becker“ – das ist Einstellungssache. Bei dem Bauunternehmen bist du Teil des Teams und Teil einer Familie - nicht nur eine Nummer. Mehr Infos zur Ausbildung gibt es hier.

