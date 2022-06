Die Volkswagen Osnabrück GmbH ist der größte Ausbildungsbetrieb der Region. Über 2.300 Automobilbegeisterte arbeiten dort in den Bereichen der Technischen Entwicklung, im Fahrzeugbau und im Metall-Bereich sowie im Personalwesen, Finanzwesen und weiteren Bereichen. Einer von ihnen ist Tobias Flade. Ihm war schon zu Schulzeiten klar, dass er in der Automobilbranche arbeiten möchte. Auf den Tipp seiner Klassenlehrerin hin, sich beim Automobilbauunternehmen Karmann zu bewerben, startete er dort 2007 seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Als das Unternehmen Insolvenz anmeldete, führte Tobias Flade seine Ausbildung 2009 bei Volkswagen Osnabrück weiter.

Nach seiner Ausbildung war er im Messebereich tätig, in dem er sich unter anderem um die Fahrzeuge, die auf Messen ausgestellt oder bei Vorstellungen verwendet wurden, kümmerte. Doch dort endete sein Karrierepfad noch lange nicht. „Uns wurde gesagt, dass wir den Konzern kennenlernen sollten und genau das habe ich gemacht“, erzählt Flade. Er wechselte zu Volkswagen Motorsport in Hannover und begleitete dort drei Jahre lang das Projekt der Rallye-Weltmeisterschaft. Nach dieser spannenden Zeit kehrte er zurück nach Osnabrück und wechselte in die Technische Entwicklung in den Bereich Testzentrum.

Seit 2009 ist Tobias Flade bei Volkswagen Osnabrück tätig und entwickelt sich stets mit der Branche weiter. Foto: Volkswagen Osnabrück

„Ich wurde immer sehr unterstützt, wenn ich wechseln oder mich weiterbilden wollte. Dadurch habe ich schließlich auch die Meisterlaufbahn eingeschlagen“, so Flade. „Um bei Volkswagen als Meister arbeiten zu können, musste ich eine Führungslizenz erwerben.“ In drei Jahren beschäftigt sich die angehende Führungskraft mit unterschiedlichen Themenfeldern unter anderem mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung und Mitarbeiterführung. Am Ende legt man eine 3-tägige Prüfung ab. Bis 2022 war er als Meister im Testzentrum tätig. Mittlerweile ist er als Projektleiter im Versuchsbau und stellt gemeinsam mit seinem Team Prototypen für neue Fahrzeuge her. Diese Vielfalt ist es, die Flade von Volkswagen überzeugt hat: „Der Vorteil ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Hier in Osnabrück werden alle Arbeitsbereiche der Fahrzeugherstellung angeboten. Dadurch gibt es viele verschiedene Stationen, in denen man sich ausprobieren und seinen richtigen Weg finden kann.“

Volkswagen Osnabrück bietet Kreativität

Dem kann Judith Cremering nur zustimmen. Die 34-jährige hat ursprünglich eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin gemacht, um ihre kreative Ader auszuleben. Nach ihrer Ausbildung holte sie ihr Abitur nach und landete völlig ungeplant bei Volkswagen Osnabrück. „Ich hatte vorher kaum Berührungspunkte mit der Automobilbranche“, gibt Cremering amüsiert zu und fügt hinzu: „Ich wusste auch nicht, wie ein Assessment Center abläuft, mit dem die Auswahl der zukünftigen Auszubildenden läuft. Ich habe, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass ich die Stelle bekomme. Also ging ich völlig offen in das Auswahlverfahren und ließ mich darauf ein.“ Dass sie während des mehrtätigen Assessment Centers so gelassen blieb, war wohl ihr großer Vorteil. Volkswagen Osnabrück bot ihr die Mechatroniker-Ausbildung mit gleichzeitigem Maschinenbaustudium an. „Ich habe eine Nacht lang alles gegoogelt, was mit Maschinenbau und Mechatronik zu tun hat und habe mich einfach dafür entschieden. Das war die beste Entscheidung meines Lebens“, so Cremering.

Bei Volkswagen Osnabrück fand sie endlich die kreative Arbeit, nach der sie gesucht hatte. „Mir wird schnell langweilig. Wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, brauche ich sofort etwas Neues und Anderes. Bei Volkswagen Osnabrück konnte ich immer wieder ein neues, spannendes Themenfeld finden, in dem ich mich austoben wollte“, erzählt Cremering. Nach ihrer Ausbildung machte sie ein sogenanntes Wanderjahr, in dem sie für die Qualitätssicherung in Brasilien, in Sao Bernardo do Campo, gearbeitet hat. Nach Beendigung ihres Studiums ging es weiter in die Technische Entwicklung, in der sie daran beteiligt war, den Klimatisierungsbereich aufzubauen. Mittlerweile ist Cremering in die Personalentwicklung gewechselt. Als Referentin für Personalentwicklung ist sie für das Diversity Management zuständig.