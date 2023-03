Ausländischen Berufsabschluss anerkennen lassen Foto: Angel Santana Garcia/Westend61/dpa-tmn up-down up-down Nachweise, Kosten, Beratung Ausländischer Berufsabschluss: So gelingt die Anerkennung Von dpa | 21.03.2023, 04:48 Uhr

Will man einen ausländischen Berufsabschluss in Deutschland anerkennen lassen, muss man vor allem eines haben: die richtigen Dokumente. Was sonst noch wichtig ist.