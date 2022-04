ARCHIV - Immer mehr Mädchen entdecken ehemals typische Männerberufe für sich. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Monika Skolimowska Berufswahl Ausbildung: Vorlieben von Mädchen und Jungen wandeln sich Von dpa | 26.04.2022, 18:05 Uhr

Es tut sich was in der Berufswelt, was alte Rollenbilder angeht. So erobern sich immer mehr junge Frauen typische Männer-Domänen und werden zum Beispiel Truckerin oder Landwirtin. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes.