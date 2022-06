ILLUSTRATION - Was tun, wenn man im Urlaub unverhofft in Quarantäne muss, aber eigentlich am Strand liegen sollte? Arbeitnehmer können nicht automatisch auf Ausgleichtage hoffen, wie ein Gerichtsurteil zeigt. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

FOTO: Christin Klose up-down up-down