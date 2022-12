Dachdecker Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Niedrigere Grenzwerte Arbeiter in der EU sollen besser vor Asbest geschützt werden Von dpa | 08.12.2022, 16:53 Uhr

Jährlich sterben Tausende Menschen in der EU, weil sie am Arbeitsplatz mit Asbest in Berührung kommen. Daher wollen die EU-Staaten nun die Grenzwerte für den zulässigen Kontakt mit dem Schadstoff senken.