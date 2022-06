Nele Teipen beendet in wenigen Wochen ihre Ausbildung zur Industriekauffrau. „Danach”, so schwärmt die 21-Jährige, „werde ich hier im Einkauf übernommen. Und auch schon die Weiterbildung zur geprüften Industriefachwirtin ist geregelt. BvL unterstützt mich da komplett”, freut sie sich. Die gebürtige Lohnerin, die mit ihrem Cousin auch direkte familiäre Verbindungen zum Unternehmen hat, blickt gern auf ihre Ausbildung zurück. “Wir haben hier feste Rotationspläne für die Azubis. Alle vier bis sechs Monate wechseln wir die Abteilungen, um möglichst viel zu sehen und zu lernen.“ Besonders stolz ist sie auf das Verkürzen ihrer Ausbildung von drei auf zwei Jahre. “Das machen die Industriekaufleute hier eigentlich alle so”, grinst sie.

Der 25-Jährige ist im Bereich der Oberflächentechnik vor allem für den Sonderanlagenbau zuständig. 2013 hat er bei BvL eine Ausbildung zum Mechatroniker begonnen, mittlerweile bildet er sich seit vier Jahren in der Abendschule zum staatlich geprüften Techniker, Fachrichtung Maschinentechnik, weiter. Der Abschluss der herausfordernden Weiterbildung steht kurz bevor. „BvL hat mich immer super unterstützt”, sagt er, „Alleine, dass wir nur Tagschicht haben, kommt mir bei der Weiterbildung sehr entgegen.” Nach seinem Abschluss im Sommer bleibt Henrik Meißner natürlich bei BvL. Er möchte dann in die Konstruktion wechseln.

Bei BvL trägt jeder einzelne zum Erfolg bei - ganz persönlich

„Bei BvL und vor allem in der Konstruktion bist du kein kleines Zahnrad, hier bewegt man was”, erzählt Ansgar Holtel, Teamleiter und Ausbilder in der Konstruktion.

Seit 2010 ist er nun schon in Emsbüren, seit 2016 auch zuständiger Ausbilder. Besonders gefällt ihm, dass die Azubis bei BvL viel sehen können. Egal ob Schweißerei, Lehrwerkstatt, Versuch, Service oder Endmontage - der komplette Produktzyklus und alle dazugehörigen Abteilungen werden beleuchtet. „Für mich ist das auch super”, sagt er, „Wenn mal was in der Praxis optimiert werden muss, fahre ich mit raus, schaue mit die Maschine direkt an oder gehe rüber in die Halle. Kurze Wege sind hier Gold wert!”

Auch dem 37-Jährigen gefällt das Umfeld bei BvL am meisten. „Natürlich ist auch die hauseigene Kantine und Firmenfitness super, aber ein so gutes Betriebsklima wie hier, das findet man nicht überall.”

Foto: BvL Group Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Familie wird großgeschrieben - über Generationen hinweg

Hans-Gerd Albers hat heute, am Dienstag, seinen freien Tag. „So eine 4-Tage-Woche ist schon klasse”, schwärmt der bauleitende Monteur in der Elektrotechnik. Seit mittlerweile 42 Jahren ist er schon bei der BvL Group. „Auf Deutsch gesagt: Ich bin hängen geblieben”, lacht er und ergänzt, „Mein Vater war schon hier. Über ein Praktikum habe ich dann einen Ausbildungsplatz zum Elektroinstallateur erhalten, von da an ging meine Reise immer weiter. Ich bin super zufrieden!”

Besonders die langfristigen Baustellen bereiten dem heute 58-Jährigen große Freunde. Natürlich bedient die BvL Group auch Baustellen bei Einfamilienhäusern, aber Großbaustellen wie Supermärkte oder Firmengebäude werden immer häufiger. „Angst braucht man davor keine haben”, sagt Hans-Gerd Albers, „Man lernt das hier schon. Die Praxis ist wichtig, anpacken sollte man können. Alles andere kann man sich mit der Zeit über Weiterbildungen erarbeiten.”