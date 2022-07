ARCHIV - 4,5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland machten 2021 Überstunden. Für Beschäftigte der Finanz- und Versicherungsbranche fiel besonders häufig Mehrarbeit an. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Ralf Hirschberger up-down up-down Statistisches Bundesamt 4,5 Millionen Arbeitnehmer machen Überstunden Von dpa | 06.07.2022, 12:32 Uhr

4,5 Millionen Arbeitnehmer machten im vergangenem Jahr Überstunden. Das hat das Statistische Bundesamt als Durchschnittswert errechnet. Doch in einigen Branchen fiel öfter Mehrarbeit an als in anderen.