Die Schnebeck GmbH ist ein echtes Familienunternehmen: Bereits im April 1982 gründeten Hannelore und Dieter Schnebeck die Firma, im Jahr 2019 übernahm ihre Tochter Claudia Schnebeck-Lake dann die Geschäftsführung. Ihr Ehemann, Heinz-Josef Lake, Rollladen- und Jalousiebaumeister, leitet die Werkstatt. Sohn Jonas Lake steht auch schon in den Startlöchern und ist ebenfalls im Unternehmen tätig. Im April 2022 feierte Schnebeck Rollladen im Rahmen von Aktionswochen sein bereits vierzigjähriges Jubiläum.

In der Ausstellung in Meppen sind neben Rollladen, Jalousien auch hochwertige Gartenmöbel führender Hersteller zu finden. Foto: Schnebeck GmbH

Zu Beginn hatte Schnebeck seinen Firmensitz noch „Am alten Hafen“ in Lingen, die Produktion der Rollladen fand aber bereits in Meppen statt. Hannelore und Dieter Schnebeck starteten mit dem Vertrieb und der Montage von Rollladen und erweiterten schnell das Sortiment um verschiedene Sonnenschutz-Varianten. So erreichte das Gelände in Lingen nach kurzer Zeit die vorhandenen Kapazitäten, weshalb sich die Schnebecks Anfang der 90er-Jahre entschlossen, nach Meppen-Nödike umzuziehen. „Unser heutiges Firmengelände ist rund 10.000 Quadratmeter groß – fast die Hälfte davon nimmt unsere große Ausstellung für Gartenmöbel und Beschattungen ein“, so Claudia Schnebeck-Lake.

Die Ausstellung umfasst nicht nur Terrassendächer, Markisen für Terrassen und Wintergärten, Sonnenschutz für den Außen- und Innenbereich wie Fensterbeschattungen, Plissees oder Jalousetten, sondern auch eine große Auswahl hochwertiger Gartenmöbel. „Eine so umfangreiche Ausstellung gibt es in der Umgebung nicht und sucht vor allem im norddeutschen Raum ihresgleichen. Wir bekommen viel positives Feedback, denn wir stellen die Möbel nicht nur aus, sondern präsentieren sie auch eindrucksvoll“, sagt Schnebeck-Lake stolz. Die Gartenmöbel aus Holz, Aluminium oder Geflecht können oft direkt mitgenommen werden, es steht aber auch ein Lieferservice zur Verfügung. Exklusive Strandkörbe, Hollywoodschaukeln sowie Sonnenschirme sind ebenfalls erhältlich. „Wir bieten unseren Kunden professionelle Arbeit von der Beratung bis zur Montage – das ist seit 40 Jahren unsere Philosophie und danach streben wir Tag für Tag.“ Das geschulte Fachpersonal führt Standardarbeiten sowie individuelle Spezialarbeiten auf höchstem technischen Niveau aus, nicht nur in Meppen, sondern im gesamten Emsland und den angrenzenden Niederlanden.

Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen aus Meppen zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Meiner Meinung nach ist Erfolg eine Treppe, die man aufsteigt und keine Tür, durch die man einfach hindurchgeht. Wir haben in den letzten Jahren konstant daran gearbeitet unser Unternehmen weiterzuentwickeln“, beschreibt Claudia Schnebeck-Lake den erfolgreichen Weg des Unternehmens. Der Spezialist für Sonnenschutz ist in den letzten 40 Jahren stetig gewachsen – und sucht laufend neue Kolleginnen und Kollegen. Neben Bürokaufleuten sind vor allem Rollladen- und Jalousiemechatroniker oder Tischler gefragt. „Der Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden ist klasse. Während der Corona-Pandemie standen alle füreinander ein – ohne Diskussion. Auch Samstagsarbeit, die bei uns unüblich ist, war kein Thema,“ freut sich Claudia Schnebeck-Lake über die Treue ihrer Mitarbeiterschaft.