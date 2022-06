Das moderne Autohaus wird mittlerweile in der zweiten Generation von den Geschäftsführern Stefan und Marco Kemper geführt und hat sich in den über 30 Jahren, durch die außerordentlich gute Beratung und den typisch emsländischen Service (unkompliziert und persönlich), einen guten Ruf bei seinen Kunden erarbeitet.

„Auch in der jetzigen Zeit, wo es überall zu Lieferschwierigkeiten kommt, schaffen wir es, unseren Bestand an Neu- und Gebrauchtwagen kontinuierlich hochzuhalten. Etwa 150 Fahrzeuge sind bei uns immer direkt verfügbar“, erklärt Marco Kemper. Stefan Kemper ergänzt: „Für unsere Geschäftskunden haben wir außerdem unseren Nutzfahrzeugbestand deutlich erhöht und haben zurzeit rund 30 Nutzfahrzeuge (Opel Combo, Opel Movano und Opel Vivaro) am Lager.“

Der gute Service des Autohauses wurde kürzlich erst von der Leserschaft einer bekannten Fachzeitschrift mit der Note 1,7 bewertet, und damit befindet sich Auto Kemper unter den besten 1000 Werkstätten (von rund 36.000 Betrieben) in Deutschland. Das unterstreicht damit nochmal die hohen Ambitionen. „Die Auszeichnung hat uns natürlich sehr gefreut. Denn sowohl im Verkauf als auch in der Werkstatt arbeiten wir konstant an unserer Qualität, um allen Kunden die bestmögliche Beratung und den besten Service zu bieten. Wenn unsere Leistung von den Kunden gewürdigt wird, ist das für uns eine tolle Bestätigung und ein Ansporn, immer weiter daran zu arbeiten“, so Marco Kemper. Außerdem erhielt Auto Kemper in den letzten Jahren regelmäßig Auszeichnungen von Opel als einer der besten „Junge Opel“ Händler der Vertriebsregion Nord. (s. Bild)

Auch beim Thema Personal ist Auto Kemper auf den aktuellen Fachkräftemangel vorbereitet und bietet seinen Mitarbeitern bereits seit Jahren zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel Firmenfitness, Kranken-Zusatzversicherung und flexible Arbeitszeiten.

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Auto? Die Ansprechpartner im Verkauf sind gerne für Sie da!