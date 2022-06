Angefangen hat der gelernte Maschinenbaumeister und Techniker als Einmannbetrieb in einer angemieteten Werkshalle. „Durch meine langjährige Berufslaufbahn konnte ich aus einem großen Erfahrungsschatz schöpfen“, erinnert sich Peters, „ich hatte an verschiedenen Stationen als Betriebs- und Projektleiter gearbeitet und kannte mich neben dem Handwerk auch in der Verwaltung und im Vertrieb bestens aus.“ Der Schritt in die Selbstständigkeit war logisch, nicht gewagt. Peters investierte in eine Grundausstattung an Maschinen und hatte schon zur Geschäftsaufnahme eine gute Auslastung an Aufträgen.

Um unabhängiger von Lieferzeiten zu sein, hat Peters schon vor Jahren in ein Hochregallager investiert.

Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 230 Mitarbeiter und es werden immer mehr. „Wir suchen laufend neue Kollegen“, erklärt Peters, „um die wachsende Zahl der Aufträge abzuarbeiten, brauchen wir weitere Metallbauer, Kommissionierer, Maschinenführer oder Schweißer.“ Gemeinsam erwirtschaftet das Team einen Jahresumsatz in Höhe von circa 40 Millionen Euro. „Wir haben immer wieder unseren Gewinn in den Betrieb gesteckt“, erklärt Peters. „Das war von Anfang an mein Prinzip.“ Schon in den ersten Jahren wuchs das Unternehmen schnell. Im Durchschnitt stellte Peters bis heute jeden Monat einen Mitarbeiter ein. Die anfänglich angemietete Werkshalle wurde rasch zu eng. Da Peters kein geeignetes Mietobjekt fand, nahm er einen sechsstelligen Betrag auf, um eine eigene Werkshalle zu errichten. „Diesen Schritt empfinde ich bis heute als den schwierigsten in meiner Biographie als Unternehmer“, gibt Günter Peters zu. Heute fallen ihm Investitionen mit derartig hohen Summen leichter: „Das starke Wachstum, das ich in den letzten zwei Jahrzehnten erleben durfte, gibt mir die dafür nötige Bestätigung und Zuversicht.“

Ausgezeichnet für sein Wachstum wurde das Unternehmen vom Wirtschaftsmagazins Focus Money 2014. Das Statistikunternehmen Statista hatte im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Focus Money herausgefunden, dass die Firma Peters bundesweit zu den fünf am schnellsten wachsenden Betrieben im Bereich Metallveredelung gehört. Betrachtet wurden auf Basis öffentlich einsehbarer Bilanzen die Geschäftsjahre 2011 bis 2014. In diesem Zeitraum steigerte das Unternehmen von Günter Peters den Umsatz von 4,9 auf 18 Millionen Euro. Ein jährliches Plus von 54 Prozent, was Rang fünf des bundesweiten Rankings bedeutete.

Der Spezialist für Maschinenbau, Metallverarbeitung und Lasertechnik will weiter wachsen. Auf dem knapp 50.000 Quadratmeter großen Firmengrundstück stehen inzwischen acht Hallen. Die Leistung, die das Unternehmen anbietet, das Lasern und Kanten von Blechzuschnitten bis hin zu komplexen Schweißbaugruppen, vornehmlich in großer Stückzahl, ist im Kern immer dieselbe geblieben. Die Auftraggeber kommen aus der Landwirtschaft, dem Container- oder Maschinenbau, der Schifffahrt oder dem Anhängerbau. Peters schweißt beispielsweise komplette Rahmen für Pkw-Anhänger oder Metallschweißbaugruppen für landwirtschaftliche Maschinen oder bestimmte Komponenten für die Umwelttechnik. Bereits 2006 kam in dem Twister Unternehmen schon der erste Schweißroboter zum Einsatz. Bald werden diese Roboter hier sogar offline programmiert. Der zuständige Mitarbeiter muss dann nicht mal mehr physisch anwesend sein, sondern kann direkt von seinem Schreibtisch aus arbeiten. Um unabhängiger von Zulieferern zu werden, hat das Unternehmen schon 2015 in ein gewaltiges Hochregallager investiert, das die Bleche vollautomatisch zu den Maschinen bringt.