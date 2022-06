Mancher regionale Erzeuger arbeitet schon seit 35 Jahren mit dem Marktkauf zusammen. Neue und alte Partner werden bei Aktionstagen und Verkostungen regelmäßig vorgestellt. Durch die Welt des guten Geschmacks führen im Marktkauf eigene Experten. Es gibt eine Weinberaterin, eine Käsesommeliere, Ernährungsberater und den Fleischsommelier. Letzterer kennt sich aus im begehbaren Dry Aged Reifeschrank, bei den internationalen Fleischspezialitäten wie Iberico oder Duroc Schwein, dem US-Beef oder Irish-Beef.

Ebenfalls außergewöhnlich gut sortiert ist die Fischabteilung – mit 120 Sorten vom Seeteufel bis zur Königskrabbe. Im Markt Fisch sogar frisch geräuchert. Satte elf Meter lang und mit rund 400 Besonderheiten bestückt ist die Käsetheke. Hier findet man außergewöhnliche Sorten aus der ganzen Welt – zum Beispiel Bella Vitano aus Amerika, Alte Hexe aus der Schweiz oder Gudbrandsdalen aus Norwegen. Für alle Fleisch-, Fisch- und Käsewaren wird ein individueller Plattenservice angeboten. Vitaminreich und schmackhaft ist das Angebot in der Saft-, Salat- und Suppenbar. Auch die Sushibar ist bei gesundheitsbewussten Gourmets bekannt. Apropos gesund: Der Marktkauf Meppen hat eine große Kompetenz in Sachen Bio. Insgesamt 40 Marken sind mit mehr als 5.000 Artikeln in den Regalen vertreten. Und es werden wöchentlich mehr. Das Aushängeschild der Backabteilung sind die Bio-Brötchen und Bio-Brote. „Das hören wir immer wieder von der Kundschaft“, berichtet Bayer. Im Food Starter Regal präsentiert der Markt innovative Produkte und neue Kreationen aus dem Lebensmittelmarkt. Altbewährtes und gut Gereiftes gibt es im Getränkemarkt: allein 200 Biersorten vom Lünner Landbier bis zu bayerischen Spezialitäten, 40 verschiedene Sekt, Prosecco und Champagner-Sorten, unzählige Weine aus aller Welt und ausgefallene Spirituosen – darunter ein außergewöhnliches Sortiment an Bränden, Whisky und Gin.

Der Marktkauf in Meppen ist der größte Warenhausanbieter im Umkreis und damit ist die Nummer eins im Emsland. Foto: Marktkauf Meppen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aber was wäre der Marktkauf ohne seine Mitarbeiter? „Das sind unsere Helden“, sagt Fabian Bayer. „Die Kollegen kennen sich bestens aus im Markt. Sie haben ein Auge auf das Sortiment und ein offenes Ohr für die Kunden. Das nutzen wir ganz extrem und nehmen das Feedback von Kunden und die Verbessrungsvorschläge von Mitarbeitern ernst. Respekt und Anerkennung stehen bei uns nicht nur auf dem Papier, sondern werden täglich gelebt.“ Deshalb liegt wohl die Marktzugehörigkeit bei den Mitarbeitern im Durchschnitt bei 14 Jahren. Das ist ein extrem guter Wert in der Branche.

Der Marktkauf ist ein zertifizierter Ausbildungsbetrieb mit verschiedenen Berufszweigen und legt großen Wert auf die fundierte Ausbildung, faire Übernahme und mögliche Weiterbildung seiner Auszubildenden. Er bietet den Abiturienten die Möglichkeit eines Dualen Studiums an, um anschließend in eine Führungslaufbahn zu gelangen. Im Marktkauf arbeiten mehr Mitarbeiter als bei jedem Discounter. Sie bedienen, helfen beim Finden, beraten, scannen den Einkauf oder liefern ihn nach Hause.

Und in noch einem Punkt ist der Marktkauf spitze: „Was die Reduktion von Plastikverpackungen – beispielsweise beim Obst und Gemüses – angeht, sind wir die Nummer Eins im Lebensmittelhandel,“ berichtet Bayer. Mit dem Partner WWF arbeitet der Marktkauf Meppen daran, jedes Jahr noch ökologischer zu werden – durch nachhaltigen Fischfang, Modellprojekte, aber auch ganz konkret bei der Reduktion von CO2: „Wir setzen immer öfter auf Ökostrom, alternatives Verpackungsmaterial und bieten ein Mehrweg-Konzept für den Einkauf an,“ so der Marktleiter. Zusammen mit dem Deutschen Tierschutzbund wird hier Bio-Schweinefleisch mit dem Tierschutzlabel der Premiumstufe geführt. Nachhaltigkeit heißt für Bayer aber auch soziales Engagement leben. Deshalb fördert der Markt Sportvereine, engagiert sich in Kindergärten und sammelt für die lokalen Tafeln Lebensmittel.