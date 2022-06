Für das Design gilt der Leitsatz „Weniger ist mehr“. „Für die Personalführung in unserem Betrieb gilt das aber nicht“, erklärt Geschäftsführer Christian Gnaß. In die Zufriedenheit der 1300 Mitarbeiter wird deshalb viel investiert. Und das fängt beispielswiese bei der Arbeitszeit an. „Mit flexiblen Arbeitszeiten und mobilen Arbeitsplätzen tragen wir zur Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Berufs- und Privatleben bei. Beide Themen sind in einer Betriebsvereinbarung geregelt“, berichtet der Geschäftsführer. Auch die Unterstützung für die Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist seit jeher ein Anliegen der emco Group. Die Auszeichnung als familienfreundlicher Betrieb bestätigt dieses Engagement. Den Vätern und Müttern werden nicht nur individuelle Arbeitsmodelle, sondern auch eine geregelte Notfallbetreuung über qualifizierte und zertifizierte Tagesmütter angeboten. Für die Kinder der Mitarbeiter wird in den Sommerferien ein einwöchiges Feriencamp organisiert. Am Schloss Dankern betreuen eigene Mitarbeiter das adventurecamp für die 6- bis 14-Jährigen.

emco Adventurecamp 44: Die Mitarbeiterkinder werden jeden Sommer zu einem einwöchigen Adventurecamp in den Ferienpark Schloss Dankern eingeladen. Foto: Erwin Müller GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die emco Group möchte, dass die Mitarbeiter gesund und leistungsfähig bleiben. Dazu stehen eine Vielzahl von Möglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsförderung, wie die kostenlose medizinische Beratung, Betriebssportgruppen oder qualitrain zur Verfügung. Auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) sind etablierte Bestandteile des BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) der emco Group. Betriebssport in der emco Group gibt es in verschiedenen Sparten. Allein am Standort in Lingen gehen viele Kollegen gemeinsam angeln, bowlen, Fußballspielen, Boot fahren oder Tennisspielen. Auch das gemeinsame Feiern kommt nicht zu kurz: regelmäßige Events, wie beispielsweise ein Mitarbeiterfest, die Weihnachtsfeier oder auch die Azubi-Fahrten, sind fest im Kalender verankert. „Die Förderung junger Menschen liegt uns am Herzen“, berichtet Christian Gnaß. Im Jahr 2017 wurde die emco Group als „IHK Top- Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet. Die individuelle Betreuung der Auszubildenden und die Nähe zu den Ausbildern soll die bestmögliche Ausbildung ermöglichen. „So sichern wir uns die Fachkräfte der Zukunft“, meint Gnaß. Seit 2014 engagiert sich die emco Group als Stifter im Programm „EmslandStipendium-Wirtschaft trifft Talente“. Jungen Talenten wird damit die Möglichkeit gegeben, bei der emco Group ihre Betriebspraktika zu absolvieren, die Abschlussarbeit zu schreiben und erste betriebliche Erfahrungen zu sammeln.

Ebenfalls seit 2014 ist die emco Group auch „Inklusiver Betrieb“. „Als Kooperationspartner des Christophorus-Werks Lingen wollen wir an der Idee einer inklusiven Gesellschaft mitwirken“, erklärt Geschäftsführer Gnaß. Menschen mit Behinderungen sollen hier Erfahrungen sammeln können und sich beruflich orientieren und qualifizieren. „Um uns stetig zu verbessern, haben wir an einer Zertifizierung der Demografieagentur für die Wirtschaft teilgenommen“, berichtet Gnaß weiter: „Wir stehen vor der Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen, zu halten und zu qualifizieren sowie für ältere Arbeitnehmer attraktiv zu bleiben. Daher investieren wir auch viel in Schulungen und Weiterbildung der Mitarbeiter. Jeder soll dazu in der Lage sein, seine Aufgaben optimal zu erfüllen.“

Auch ein wichtiger Baustein für die Mitarbeiterzufriedenheit sind die finanziellen Leistungen: Das Angebot der Metallrente mit Arbeitgeberzuschuss und die Beteiligung an vermögenswirksamen Leistungen sind für die Mitarbeiter der emco Group schöne Benefits und längst selbstverständlich.