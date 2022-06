Macher mit Kopf, Hand und Herz seit 1972



„Ein ausgezeichnetes Unternehmen braucht vor allem Eines: ein ausgezeichnetes Team“, sagt

ELA Container Geschäftsführer Günter Albers. Deshalb setzt ELA im Rahmen der Jubiläumskampagne „Macher mit Kopf, Hand & Herz seit 1972“ die Menschen hinter dem Unternehmen ins Rampenlicht. „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind ein Teil unserer Erfolgsgeschichte und geben in kurzen Videoporträts einen Einblick in ihre Arbeit, ihre Geschichte und den besonderen Spirit bei ELA.“ Auf der Jubiläumswebsite 50years.container.de werden jeden Monat neue Clips verschiedener ELA Mitarbeiter veröffentlicht, die in ihrem beruflichen und privaten Alltag mit der Kamera begleitet wurden.

Die modernen Wohlfühlräume werden an allen ELA Standorten auch als Büro genutzt Foto: ELA Container GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Starke Initiativen für den gemeinsamen Erfolg

Als Basis für den Erfolg setzt ELA seit jeher auf ein starkes Team, was vor allem durch das dynamische Personalwachstum der letzten Jahre deutlich wird. So überschritt die ELA Gruppe in 2021 die 1.000-Mitarbeiter-Marke und konnte damit die Zahl aller ELA Fachkräfte innerhalb der letzten fünf Jahre verdoppeln. Für ELA Container Geschäftsführer Günter Albers ist eine Investition in die Mitarbeiter auch immer eine Investition in die Zukunft und das Wachstum des Unternehmens. „Damit wir uns weiterhin so erfolgreich entwickeln können, investieren wir auch in unser starkes Team“, sagt Albers. „Unseren Erfolg haben wir gemeinsam erreicht. Deshalb haben wir uns in diesem besonderen Jahr für die ELA Gruppe dazu entschieden, dass alle Mitarbeiter in zwei Stufen eine insgesamt zweistellige Lohn- und Gehaltserhöhung erhalten.“ Damit setzt die Unternehmensgruppe ein Zeichen der nachhaltigen Anerkennung für den beispiellosen Einsatz auch in herausfordernden Zeiten. Weiterhin reagiert ELA mit einem Fahrtkostenzuschuss auf die steigenden Kosten, vor allem vor dem Hintergrund hoher Kraftstoffpreise. „Mit diesen Initiativen zeigen wir, dass wir nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Arbeitgeber, in jeder Hinsicht den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, betont Personalleiter Berthold Röttger. „Sie sind unser größtes Potenzial und deshalb geben wir ihnen gerne etwas zurück.“

Vielfältige Karrierechancen und Moin-Kultur

Neben den finanziellen Chancen bietet ELA individuelle Perspektiven, um die eigenen beruflichen Vorstellungen und Ziele zu verwirklichen. Ob als Ingenieur bei der Entwicklung neuer Produkte, als Koordinator der Logistik, als Mitarbeiter im Vertrieb oder als Monteur direkt am Einsatzort: Jeder hat bei ELA die Möglichkeit, Großes zu bewegen. Dabei spiegelt sich die Begeisterung für die gemeinsame Sache auch in der Zusammenarbeit wider. „Flache Hierarchien, ein kollegiales Miteinander und der persönliche Kontakt zu unseren Kunden sind uns besonders wichtig“, sagt Berthold Röttger. „Wir sind überzeugt, dass in einer guten Arbeitsatmosphäre alles viel leichter geht. Dazu gehört auch, dass wir uns als Kollegen untereinander duzen und mit einem lockeren „Moin“ begrüßen. Deshalb bezeichnen wir unsere Unternehmenskultur auch als „Moin-Kultur“.“

ELA - Macher mit Kopf und Herz Foto: ELA Container GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Darüber hinaus fördert ELA die Qualifikation der Mitarbeiter und den Aufbau spezifischer Kompetenzen im Unternehmen durch vielfältige Fort- und Weiterbildungen. Zu diesem Zweck wird aktuell ein eigenes Schulungszentrum am Standort in Haren (Ems) aufgebaut, welches zukünftig interne und externe Schulungen zu den verschiedensten Themen anbietet. Regelmäßige Mitarbeitergespräche ermöglichen einen offenen Austausch über berufliche sowie persönlichen Ziele sowie zur Erkennung und Förderung von Potenzialen.

Als Familienunternehmen setzt ELA vor allem auf Zusatzleistungen, die der Gesundheit der Mitarbeiter zu Gute kommen. „Um das Wohl unserer Kolleginnen und Kollegen zu stärken bieten wir zahlreiche Benefits an, wie die Teilnahme am Firmenfitness-Programm, regelmäßige Massagetermine, Grippeschutzimpfungen, Gesundheitschecks und vieles mehr“, erklärt Berthold Röttger. Zudem erhält jeder einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz mit höhenverstellbarem Schreibtisch. Durch Gleitzeit und eine erweiterte Homeoffice-Regelung, die es jedem kaufmännischen Mitarbeiter ermöglicht, für mehrere Tage in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten, wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert. Durch technische Hilfsmittel zur Entlastung beim Heben und Tragen wird gesundheitlichen Belastungen in den Stationen vorgebeugt. Zudem werden alle gewerblichen Mitarbeiter mit hochwertiger Marken-Arbeitskleidung sowie professionellen Werkzeugen ausgestattet.

Als Ausbildungsbetrieb mit vielen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück, setzt ELA auf eine fundierte Ausbildung und Förderung junger Nachwuchskräfte. So unterstützt das Unternehmen zudem jedes Jahr als Stifter des Emsland Stipendiums einen neuen Stipendiaten auf seinem beruflichen Weg.

Ob als Berufserfahrener oder Quereinsteiger, Student oder Schüler – ELA sucht Fachkräfte in vielen gewerblichen und kaufmännischen Berufen, die Lust haben, gemeinsam mit ELA ihre Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen und Infos zur Bewerbung findet man auf www.karriere.container.de