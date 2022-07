Denn was lag bei diesen Genen näher, als im Hause Ellers, dem exklusiven Volvo-Händler in Osnabrück, nach einer Lehrstelle zu fragen und dort eine Ausbildung als KfZ-Mechatroniker zu absolvieren? Zumal Brinkmann seinerzeit nur drei Kilometer entfernt wohnte von der „Firma“, wie er sein zweites Zuhause augenzwinkernd nennt. Nach dreieinhalb Jahren als erfolgreicher Azubi wurde er schließlich Anfang 2018 dort übernommen – zunächst als normaler Geselle und Monteur, der sich aber kontinuierlich so fortgebildet hat, dass er inzwischen immer mehr machen kann und darf.