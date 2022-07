Kein Wunder, denn der heute 37-Jährige hat sich im Laufe der Jahre als Glücksgriff für das 1970 gegründete Unternehmen erwiesen – nicht nur, was seine Fachkompetenz betrifft, sondern auch als Teamarbeiter mit hoher Sozialkompetenz. Er habe Spaß daran, an Arbeitskreisen teilzunehmen und abteilungsübergreifend zu arbeiten, verrät Högemann. Sein Engagement, unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Abteilungen zum Austausch zusammenzubringen, wird bei Spie Osmo hochgeschätzt. Seit einem Jahr leitet er die hausinterne Sparte Wassertechnik, die sich neben Schleusenausstattung etwa auch um die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik von Wasserwerken und Kläranlagen kümmert und in der in kürzester Zeit bereits viele Dinge bewegen und voranbringen konnte.

Frank Högemann, Leiter Wassertechnik, hat Spaß daran unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenzubringen.

Neben einer Ausbildung bei Kabelmetal hat Högemann an der Hochschule Osnabrück ein Studium absolviert. Den Fuß in die Türe seines jetzigen Arbeitgebers hat er durch ein Praxissemester bekommen, aus dem seine Bachelor-Arbeit hervorgegangen ist. Dabei hat es ihm bei Spie Osmo so gut gefallen, dass er gleich dort geblieben ist – zunächst in der Sparte Verkehrstechnik, bei der es schwerpunktmäßig um die elektrotechnische Ausstattung von Verkehrstunneln geht. Es sei ein besonderes Merkmal des Unternehmens, dass unterschiedlich spezialisierte Sparten sich ganz gezielt um entsprechende Kunden, in erster Linie öffentliche Auftraggeber, kümmern, betont der Mann, der inzwischen selbst für eine dieser Sparten Verantwortung übernommen hat.

Spie Osmo sorgt dafür, dass die Anlagen sowohl bei der Hardware als auch bei der Software laufen.

Ebenso kümmert sich Högemann mit großer Leidenschaft und Hingabe um die Studierenden und Auszubildenden bei Spie Osmo. Bereits zwei Jahre nach dem Abschluss seiner eigenen habe er seinen ersten „dualen“ Studenten bei dessen Bachelor-Arbeit betreut und unterstützt, erinnert er sich. Schon immer sei er technikinteressiert gewesen, sagt Högemann – verrät aber auch, dass lange Zeit das aktive Fußballspielen seine zweite Leidenschaft gewesen ist. Beim FC in Bissendorf, wo er aufgewachsen ist, hat er sich dann noch eine Weile in der Vorstandsarbeit engagiert. Nun lebt er mit seiner Familie in einem erst kürzlich erworbenen Eigenheim im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel. Auch um potenzielle neue Mitarbeiter kümmert sich Högemann, indem er auf Job- und Fachmessen jungen Menschen seinen deutschlandweit aktiven Arbeitgeber vorstellt und schmackhaft macht. „Wir sorgen dafür, dass die Anlagen laufen“, sagt der engagierte Elektrotechniker nicht ohne Stolz – und fügt hinzu: „Dabei kümmern wir uns um alles, wo ein Kabel dranhängt“, betont aber auch, dass Spie-Osmo nicht nur die Anlagenhardware, sondern über die Abteilung Automatisierungstechnik auch die Software liefert.