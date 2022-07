Siekemeyer erarbeitete sich sehr schnell einen guten Ruf als „allsehendes Auge“ und als akribisch beratender Augenoptikermeister, sodass er expandiert: Er übernimmt ein weiteres Brillengeschäft in Georgsmarienhütte und macht auch dort Kunden mit eleganten und zu ihnen passenden Brillen glücklich. Die Stammkundschaft wächst. „Absoluter Höhepunkt meines Berufslebens aber ist die Eröffnung dieses Vision Centers in Osnabrück – mein Herzensprojekt und mein Antrieb, auch in der zweiten Lebenshälfte mein Bestes zu geben!“, sagt er. Auf die Frage, was ihm am meisten Spaß bei der Arbeit mache, erwidert er: „Die Menschen. Ich habe immer wieder neue Persönlichkeiten vor mir und mit der Zeit ergeben sich auch neue Anforderungen. Unterschiedliche Geschmäcker, verschiedenste Brillengestelle, neue Marken und Vorbilder – schlichtweg individuelle Wünsche. Genau diese möchte ich erfüllen.“

Individuelle Wünsche für jede Persönlichkeit sind kein Problem im Zeiss Vision Center. Foto: Philipp Hülsmann

Auch begeistert mich, dass ich Anteil habe, mit wenigen Handgriffen und der richtigen Sehhilfe aus einem Menschen, einen Brillenfan zu machen. Der Standort des Zeiss Vision Center ist ideal und bestimmt eine Bereicherung für die Hasestadt.

Pfiffige Marketingideen, wegen ihrer Originalität und ihrer Vielfalt besonders, sollen das noch junge Center bekannter machen. Wir stellen sechs bis acht Mitarbeiter fest ein, also falls ich Interesse geweckt habe, gerne bewerben! Der Anfang ist gemacht, die ersten sind ab 01.08 bereits an Board. Um modische Brillengestelle samt Zeiss-Qualitätsgläser an Liebhaber*in zu bringen. Die Leidenschaft hat abgefärbt: Meine Tochter tritt in meine noch großen Fußstampfen und leitet so die nächste Generation im Betrieb ein. Tradition und aktueller Zeitgeist sind hier die Pfeiler des Unternehmens, um weiteren Wachstum voranzutreiben und trotzdem Mensch zu bleiben in vollem Umfang.

Inhaber Reiner Siekemeyer hat mit 64 Jahren nochmal einen neuen Schritt gewagt. Er hat als Herzensprojekt das Zeiss Vision Center in Osnabrück eröffnet. Foto: Philipp Hülsmann

Was Reiner Siekemeyer abseits des Geschäftsalltags wichtig ist: Ein intaktes Familienleben. Denn ein harmonisches Miteinander gönnt sich Siekemeyer durchaus. Bei einem Glas Wein kann er gute Gespräche mit seiner Frau führen, Musik hören oder anspruchsvolle Bücher lesen. Und so überlegt, wie Siekemeyer über Fachliches sinniert, so überlegt machte er sich auch an seinen Geschäftsaufbau. Zwar sei der Startschuss zur Gründung des Zeiss Vision Centers in Osnabrück recht schnell gefallen; dennoch habe er aber systematisch und mit feinem Gespür für Trends diesen Sprung gewagt. Flankierende Marketingmaßnahmen zeitigten schon erste Erfolge, solide Beratung und Qualitätsbrillen sollen nun weitere nachhaltig erfolgen lassen, sagte er.