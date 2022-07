Der 26-jährige Lukas Plogmann hat hier bisher eine beeindruckende Karriere durchlaufen. Nach dem Realschulabschluss begann Lukas Plogmann 2013 seine Ausbildung als Industriemechaniker (Fachrichtung Instandhaltung) bei Walter Rau. In dreieinhalb Jahren lernte er die Technik der komplexen Maschinen und Produktionsanlagen zu verstehen sowie Fehler zu beheben. 2017 schloss er seine Ausbildung erfolgreich ab und wurde vom Unternehmen als Industriemechaniker übernommen. „Ich bin der Firma dankbar. Bei uns wird viel in die Ausbildung junger Menschen investiert, denn sie sind unsere Zukunft.“ Heute ist Lukas selbst Ausbilder für die angehenden Industriemechaniker und unterstützt sie, wo er kann.

Zwischenzeitlich wechselte er 2019 in die Abteilung „Continuous Improvement“ (Kontinuierliche Verbesserung). In dieser Abteilung werden die Maschinen und Abläufe analysiert und Verbesserungen entwickelt, um die Effizienz der Produktion zu steigern.

Nach seiner eigenen Ausbildung arbeitet er zunächst im Schichtdienst in der Instandhaltung und sorgte mit den Kollegen dafür, dass die Maschinen reibungslos funktionieren. „Es war eine sehr lehrreiche Zeit, in der ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln durfte, auf die ich heute als Werkstattleiter noch zurückgreife.“ Um sich fachlich weiterzubilden, begann der damals 21-jährige ein Fernstudium zum staatlich geprüften Techniker. Im März 2021 erreichte Lukas sein Ziel und erhielt den Abschluss mit sehr gutem Ergebnis. Ein weitere Karriereschritt war gemeistert.

Im Februar 2022 bot sich die Möglichkeit als „Head of Mechanical Workshop“ die Leitung der Werkstatt zu übernehmen. Da Lukas zuvor schon als stellvertretender Leiter agierte, kannte er die Aufgaben. „Natürlich ist die Verantwortung aber nun deutlich höher, weil ich jetzt auch für das Personal zuständig bin. Ich übernehme das jedoch sehr gerne.“ An seinem Aufgabenbereich schätzt er, die Freiheiten, die er hat. „Durch meine Entscheidungen kann ich Prozesse und Abläufe gestalten und habe die Möglichkeit, tiefgreifende Verbesserungen in verschiedenen Ebenen umzusetzen. Störungen an den Maschinen haben allerdings immer Priorität.“ Der Arbeitstag beginnt für Lukas um 7 Uhr. „Ich verschaffe mir einen Überblick über die vergangenen Schichten, über aufgetretene Störungen und leite aus den Erkenntnissen geeignete Maßnahmen ab. Täglich stelle ich diese einem größeren abteilungsübergreifendem Team vor und es werden hier weitere Vorgehensweisen abgestimmt. Ab dann ist jeder Tag anders. Das schätze ich auch sehr an der Arbeit. Täglich erlebe ich neue Herausforderungen und Lerngelegenheiten, was die Arbeit sehr interessant gestaltet.“

In seiner Freizeit reist Lukas mit seiner Freundin in seinem umgebauten T5-Bulli durch ganz Europa oder genießt seinen neuen Garten.

Und wo sieht er sich in fünf Jahren? „Kann ich noch nicht sagen. Ich denke, mein Leben wird weiterhin durch sich ergebene Chancen und meine Entscheidungen beeinflusst, die ich kurzfristig ergreife und treffe. Schieflaufen kann immer etwas, aber wenn man es nicht versucht, weiß man nie welche Chancen man eventuell verpasst hätte.“

