„Unsere wichtigsten Produkte sind Terrassendächer“, sagt der 45-jährige: „Aktuell haben wir Saison. Ein weiteres wichtiges Produkt sind Carports.“ In der umfangreichen Ausstellung vor Ort zeigt er den jungen Leuten zunächst verschiedene Profile und Regenrinnen, die für ihr Terrassendach infrage kommen. Er macht darauf aufmerksam, dass mit der Entscheidung für ein Trägerprofil, auch vorbestimmt ist, ob sich später beispielsweise verglaste Schiebetüren einbauen lassen.

Ehrliche Auskunft geben, authentisch bleiben, das ist erkennbar eine der Leitlinien von Maik Büscher bei der Beratung. Der 45-jährige ist ein sportlicher Typ, spielt in seiner Freizeit Tennis und fährt Motorrad. Einer mit dem man sofort zwanglos ein Bier beim Feierabendgrill trinken würde. Der Vater eines elfjährigen Sohns stammt aus Recke, wo er noch immer lebt. Im Anschluss an seine Ausbildung als Metallbauer arbeitete er einige Zeit als Geselle, später war er zwölf Jahre lang im Außendienst für einen Edelstahlhersteller tätig.

Er rät dem jungen Paar dazu, sich bei der Auswahl der Komponenten möglichst alle Optionen für spätere Nachrüstungen offen zu halten. Die Lackbeschichtung der Profile bezeichnet er als „eine der besten, die man in Europa bekommt“. Wird die Farbe im Laufe der Zeit ausbleichen? Büscher: “Da muss man sich ehrlich machen, nach einigen Jahren wird man den Unterschied zwischen einem fabrikneuen und einem älteren Profil erkennen.“

Für EBT arbeitet Büscher seit dreieinhalb Jahren. „Ich konnte hier viel Erfahrung einbringen“, sagt er: „Die Mischung aus Außendienst und Innendienst gefällt mir gut. Ich mache selbst meine Termine mit den Kunden. Wir arbeiten im Team, ich kann jeden Kollegen fragen und bekomme Unterstützung.“ Wichtig für Büscher: Er ist überzeugt davon, ein richtig cooles Produkt zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. Der Abwechslungsreichtum seines Jobs gefällt ihm.

Trotz aller Erfahrung könne ein Außentermin auch einmal länger dauern, als erwartet. „Es dauert ebenso lange wie es dauert. Wenn ich beim Kunden bin, nehme ich mir Zeit für ihn, das ist uns wichtig“, so der Kundenberater. Büscher ist rundum zufrieden mit sich und seiner Arbeit, ein Mann dessen Glas immer halb voll ist: „Wenn ich zurückdenke, gibt es in den letzten dreieinhalb Jahren eigentlich keinen Tag, an dem ich schlecht gelaunt von der Arbeit nach Hause gekommen bin.“