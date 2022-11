Foto: VIRO Osnabrück GmbH „Mein Papa sorgt dafür, dass das Geschäft gut läuft“ So sieht die VIRO Osnabrück GmbH in Kinderaugen aus 07.11.2022, 08:21 Uhr

Was genau machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VIRO Osnabrück GmbH eigentlich? Was macht sie aus? Wer könnte das besser beantworten als die Kinder der VIRO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern? So sieht VIRO in Kinderaugen aus.