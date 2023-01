Mit dem neuen Hauptsitz in Dissen hat das Ingenieurbüro VIRO buchstäblich neue Räume geschaffen, um Platz für ihre wachsenden Ideen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen. Ausgestattet mit einem modernen Café im Herzen des neuen Gebäudes können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich sowohl entspannen als auch Ideen austauschen. Mit dem neuen Hauptsitz entstand im Erdgeschoss auch ein neuer Werkstattbereich namens TECHNIKUM. Hier werden die Komponenten einer Systemlösung für den Kunden auf Herz und Nieren geprüft. Auch die konzipierten Lösungsentwürfe und -strategien zur Produktions- und Automatisierungstechnik sowie der Produkt- und Softwareentwicklung können dort erprobt werden.

Immer besser, immer schneller

VIRO investiert stetig in die Erweiterung des Unternehmens, um in ganz Deutschland aktiv sein zu können. Mit vier Standorten in Deutschland, einer in München, in Aalen und in Berlin, setzt VIRO ein klares Statement, ein wichtiger Partner der Industrie in Deutschland zu werden. In der Niederlassung in Aalen steht insbesondere die Platzierung der Gesamtlösungen, dem Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens, und das Co-Development im süddeutschen Raum im Fokus. Durch die Erweiterung des Unternehmens nach Aalen, können die Kunden im süddeutschen Raum noch besser und schneller betreut werden als zuvor.

Ein Ort, um zusammenzukommen und sich auszutauschen: das neue V-Café. Foto: VIRO Osnabrück GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie wichtig dieser Schritt ist, unterstreicht auch das Gebäude, in dem die Niederlassung in Aalen angesiedelt ist. Der iLiveTower ist ein echter Blickfang und in der Umgebung sehr bekannt. Er bietet viel Raum für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie spannende und frische Projekte. „Wir sehen uns gut gerüstet, um unseren Kunden in Süddeutschland die komplette Bandbreite unseres Leistungsspektrums in gewohnter Qualität und Professionalität anzubieten“, da ist sich die Geschäftsführung der VIRO Osnabrück GmbH sicher.

Investition in die Region

Der aktuelle Zuwachs ist das neue Werk in Hilter, auch Werk² genannt. Durch den Neubau und die Anmietung der neuen Montagehalle im Nachbarort des Hauptsitzes erweitert die VIRO Osnabrück GmbH nicht nur ihre Möglichkeiten, sondern investiert auch in die Region. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, die problemlos besetzt werden. Selbst zu Pandemiezeiten stieg die Mitarbeiterzahl stetig an. Allein 120 von insgesamt 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten in den deutschen Niederlassungen des Unternehmens.

Die Mitarbeiter sind das wertvollste Gut bei VIRO. Foto: VIRO Osnabrück GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch in Zukunft will VIRO sich immer wieder vergrößern. Neue Niederlassungen und Erweiterungen stehen ganz oben auf dem Plan. Immer wieder werden auch die bestehenden Niederlassungen erweitert oder verlegt, um mehr Platz für die wachsende Anzahl an Mitarbeitenden zu schaffen. Denn so schafft VIRO genug Platz für das Unternehmen, um Ideen zu entfalten und gleichzeitig die räumliche Nähe zu den Kunden herzustellen, um noch effektiver handeln zu können. Ihr Engagement zeigt sich auch in den neuen Konferenzräumen im Hauptsitz, die die Namen von europäischen Hauptstädten tragen. „Heute Paris, morgen London“, heißt es dort.

