In den nächsten Jahren steht die Lebensmittelindustrie vor großen Veränderungen. Mit der vermehrten Digitalisierung und dem Einzug von künstlicher Intelligenz in die Produktionsprozesse gibt es viele Faktoren, die Einfluss auf die Verarbeitung von Lebensmitteln nehmen. Immer stärker im Vordergrund stehen dabei auch die Fragen nach Ethik, Moral sowie verbesserten Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Tierwohl.

Auch VIRO ist sich diesen Veränderungen bewusst und steht Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit ihrem Know-how zur Seite. Von der Konzeptionierung bis hin zur fertigen Maschine begleitet das internationale Ingenieurbüro seine Kunden bei jedem Schritt. Dank der neuen Möglichkeiten im Sondermaschinenbau ist VIRO noch besser aufgestellt, die individuellen Anforderungen der Lebensmittelindustrie umzusetzen. Denn dort wird überwiegend mit Sondermaschinen gearbeitet. Die Herausforderung dabei: möglichst viele Produkte sollen mit möglichst wenig Maschinen verarbeitet werden. „Wir finden für unsere Kunden neue Lösungen für bestehende Prozesse oder unterstützen dabei, mehrere Prozesse miteinander zu verknüpfen. Dadurch können die Maschinen möglichst effizient genutzt werden“, erklärt Lutz Lippold, der bei VIRO im Bereich der Automatisierungstechnik tätig ist. Lippold war schon vor seinem Einstieg bei VIRO mehrere Jahre in der Lebensmittelindustrie beschäftigt und bringt daher wertvolle Erfahrungen mit in den Betrieb.

Als Team nimmt sich VIRO jeder Herausforderung an. Foto: VIRO

„Hygienic Design erleichtert die Reinigung“

Ein besonders wichtiger Punkt bei der Lebensmitteltechnik ist zudem die Gestaltungsrichtlinie „Hygienic Design“. Im gesamten Produktionsprozess nimmt die Reinigung ca. 30 % der Zeit in Anspruch. In dieser Zeit kann nicht weiter produziert werden, trotzdem werden viele Ressourcen verbraucht. Produktionsanlagen, die nach dem „Hygienic Design“ gebaut wurden, verringern diese Zeit. Die Maschinen werden von vornherein so gebaut, dass sie leicht zu reinigen sind. „Es sollte möglichst wenig Öffnungen oder Kleinteile geben, in denen sich Mikroorganismen und Verschmutzungen absetzen können“, so Lippold. „Auch die Materialauswahl spielt eine große Rolle. Edelstahl hat sich aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit als besonders hygienisch bewährt.“ In diesem Bereich kann VIRO bereits mit Expertise punkten, denn das Unternehmen ist seit einigen Jahren in der Halbleiterindustrie tätig. Dort ist der Sauberkeitsstandard noch höher als in der Lebensmittelindustrie.

Neben den hohen Hygienestandards hält auch das Organisationsgestaltungskonzept „Industrie 4.0“ Einzug in die Lebensmittelindustrie. Die Anlagen werden immer intelligenter und agieren vielfach vollautomatisiert. Beispielsweise werden automatisch Bestellungen aufgegeben, sollten Vorräte knapp werden, es werden Reparatur- und Wartungsmeldungen von der Maschine ausgegeben und Prozess- und Anlagedaten erfasst und archiviert. In enger Verbindung mit Industrie 4.0 kommen zunehmend auch Konzepte wie maschinelles Lernen, Computer Vision und weitere Teildisziplinen der künstlichen Intelligenz zum Einsatz.

In der Lebensmittelindustrie wird viel Wert auf Hygiene gelegt. Foto: iStock/gemenacom

Bei dem Bau von Maschinen für die Lebensmittelindustrie setzt VIRO auf ein breites Fachwissen im Bereich Sondermaschinenbau und Hygienic Design. Dabei ist der Blick immer in die Zukunft gerichtet. Automatisierung, der Einzug von künstlicher Intelligenz sowie die Frage der Nachhaltigkeit spielen bei der Erstellung der Maschinen eine immer wichtigere Rolle.

Eine neue Brotfertigungslinie

Wie sieht das ganze schließlich in der Realität aus? Ein Beispiel dafür ist die Konzipierung einer neuen Brotfertigungslinie. Anhand eines bestehenden Konzepts entwickelte VIRO Osnabrück in Zusammenarbeit mit VIRO Arnheim eine neue Fertigungsanlage, die sowohl benutzerfreundlicher als auch leistungsstärker sein sollte. Das bestehende Konzept wurde auf Grundlage des Hygienic Designs aufgearbeitet. Auch im technischen Bereich und hinsichtlich der Sicherheit wurde das Konzept auf den neusten Stand der Technik gebracht, um am Markt wettbewerbsfähig zu sein. Vom Konzept über das basic Engineering bis zur fertigen mechanischen und elektrischen Konstruktion einschließlich Fertigungsunterlagen, Dokumentation und CE-Konformität lag alles in der Hand von VIRO.

Das neue Konzept der Brotfertigungsmaschine überzeugt mit einem Hygienic Design und einer benutzerfreundlicheren Bedienung. Foto: VIRO

Die Anlage wurde schließlich anhand des Entwurfs von VIRO bei der holländischen Maschinenbaufirma Rademakers gebaut und auf der IBA, der weltweit führenden Messe für Bäckerei und Konditorei, präsentiert. Später wurde die Maschine bei einer Großbäckerei im Ausland aufgestellt und in Betrieb genommen.