Foto: VIRO Osnabrück GmbH VIRO setzt auf zufriedene Mitarbeiter Die VIRO Academy unterstützt beim individuellen Karrierepfad Von Larissa Gorskowski | 12.01.2023, 14:53 Uhr

Freude an der Arbeit ist wichtig, um motiviert und engagiert im Job zu sein. Um das zu erreichen ist es wichtig, die passende Position für sich zu finden. Denn wer sich in seinem Job wohlfühlt und sich individuell weiterentwickeln kann, der hat mehr Spaß an der Arbeit. Dafür begleitet die VIRO Academy die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von VIRO auf ihrem Karriereweg.