Nicht vergessen: Zeitschaltuhr an Heizung auf Winterzeit stellen Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down Nicht vergessen Zeitschaltuhr an Heizung auf Winterzeit stellen Von dpa | 28.10.2022, 05:02 Uhr

Armbanduhr, Zeitanzeige am Herd, Wanduhr: Haben Sie bei der Zeitumstellung wirklich an alle Uhren gedacht? Auch an die Zeitschaltuhr an der Heizung?