Zeitschalter Wichtig: Bei der Zeitumstellung an die Heizung denken Von dpa | 22.03.2023, 05:03 Uhr

Die Zeitumstellung am Wochenende betrifft auch die Heizung. Denn wird die Nachtabsenkung nicht an die Sommerzeit angepasst, wird es morgens eine Stunde zu spät warm in der Wohnung.