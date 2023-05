Biomüllanlage Foto: Uli Deck/dpa/Produktion up-down up-down Falsch entsorgt Wenn drin ist, was nicht reingehört: Fehlwürfe im Biomüll Von dpa | 22.05.2023, 12:36 Uhr

Strenger Geruch oder erdig-angenehm? Was aus Biomüll wird, hängt davon ab, was man draus macht - und darauf, was in der Biotonne landet. Künftig wird da noch genauer hingeschaut.