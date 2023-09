Am Freitag im Bundestag Heizungsgesetz wird verabschiedet: Worauf sich Hausbesitzer und Mieter einstellen müssen Von afp | 07.09.2023, 07:57 Uhr Das Heizungsgesetz soll den Gasheizungen den Hahn zudrehen. Doch es gibt auch Ausnahmeregelungen. Symbolfoto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down

Am Freitag ist es so weit: Das lang diskutierte Heizungsgesetz soll im Bundestag verabschiedet werden. In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Anpassungen daran vorgenommen. Was nach aktuellem Stand auf Hauseigentümer und Mieter zukommt.