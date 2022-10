Wohnsiedlung am Stadtrand Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Stadtflucht Studie: Immer mehr Menschen ziehen ins Umland Von dpa | 19.10.2022, 10:38 Uhr

Früher zogen die Großstädte Menschen in Scharen an. Doch in den vergangenen Jahren hat ein Trend zum Leben im Umland eingesetzt, der sich einer neuen Analyse noch verstärkt hat. Forscher sehen darin einen mittelfristigen Trend.