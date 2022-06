ARCHIV - Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) spricht mit dem Publikum. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Bockwoldt Holsten-Quartier Stadt misstraut Adler Group Von dpa | 01.06.2022, 11:48 Uhr

Hamburg geht wegen der Probleme der Adler Group und ihres Projektentwicklers Consus Real Estate auf Distanz zu dem vor allem wegen des Holsten-Quartiers umstrittenen Investor. „Angesichts der aktuellen Situation der Adler Gruppe überprüft die Stadt für alle Areale in Hamburg, die eine Verbindung zu diesem Unternehmensgeflecht haben, ob die auf den Flächen verfolgten städtebaulichen Ziele weiterhin in den bisher vorgesehenen Prozessen erreicht werden können“, erklärte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Dienstagabend.