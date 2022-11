Weihnachtsbeleuchtung Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn up-down up-down Teure Adventsdekoration Spartipps für die Weihnachtsbeleuchtung Von dpa | 18.11.2022, 05:01 Uhr

Es ist ein Widerspruch: Hell erleuchtet soll das Haus in der Adventszeit sein - aber der Strom dafür soll bitte nicht so viel kosten. Schon gar nicht in diesem Krisenjahr. Geht das?