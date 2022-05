ARCHIV - Bauherren sollten auf einen fixen Fertigstellungstermin bestehen. Foto: Mia Bucher/dpa-tmn FOTO: Mia Bucher Krise am Bau So finden private Bauherren eine zuverlässige Baufirma Von dpa | 16.05.2022, 04:49 Uhr

Es gibt eine Krise am Bau: Ein Mangel an Baustoffen und Fachkräften macht den Firmen zu schaffen. Vor allem private Bauinteressenten merken das - es ist nicht mehr so einfach, eine Baufirma zu finden.