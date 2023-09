Preise fallen: Lohnt sich der Kauf einer Photovoltaik-Anlage jetzt besonders?

Bei der Photovoltaik-Technik wird Sonnenlicht durch Solarzellen in elektrischen, klimafreundlichen Strom umgewandelt. Bei der Produktion werden keine klimaschädlichen Gase ausgestoßen. Die Photovoltaik-Anlagen bestehen aus Solarmodulen, die wiederum aus Solarzellen bestehen. Die meisten Solarzellen werden aus Halbleitermaterial Silizium hergestellt. Wenn das Sonnenlicht auf das Silizium trifft, fangen die Elektroden an, sich zu bewegen und erzeugen so Strom. Dies nennt man photovoltaischen Effekt.

Über einen Wechselrichter wird Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt. Dieser wird in den Stromkreis des Gebäudes oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist. PV-Anlagen produzieren auch bei wolkigem Himmel Strom, allerdings weniger als bei Sonnenschein. Die Leistung von Photovoltaik-Anlagen wird in Kilowatt-Peak (kWp) gemessen. Für die Installation von rund 1 kWp Anlagenleistung werden etwa fünf bis sieben Quadratmeter Fläche benötigt. Eine Anlage mit 10 kWp kann bis zu 10 Kilowatt Leistung erbringen. Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. gibt an, dass 2021 rund 37 Millionen Tonnen (netto) Treibhausgase durch den Einsatz von PV vermieden worden sind.

Photovoltaik ist nicht zu verwechseln mit Solarthermie. Bei der Solarthermie wird die gewonnene Energie zum Heizen genutzt. Photovoltaik erzeugt Strom, Solarthermie hingegen erzeugt Wärme.