Die Otto & Ernst Cordes GmbH & Co. KG aus Kluse-Steinbild ist seit 1926 ein Familienbetrieb für Haustechnik und ist mittlerweile mit Christoph Cordes in vierter Generation tätig. Auch über den heimischen Ort hinaus ist das Unternehmen für seinen Service und alle Arbeiten in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und Klimaanlagen bekannt.

Foto: Otto & Ernst Cordes GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit mehr als 100 Mitarbeitern, die durch ständige Schulungen ihr Fachwissen aktuell halten, bietet das emsländische Unternehmen nun auch Photovoltaikanlagen und Services rund um die nachhaltig produzierte Energie an. Dabei profitieren Kunden vor allem von einem Rundum-sorglos-Paket aus einer Hand mit Cordes als einem Ansprechpartner. Das Unternehmen greift dabei auf seine langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen zurück.

Vorteile der eigenen Energieerzeugung

Das Konzept einer Photovoltaik-Anlage basiert auf der Nutzung von Sonnenlicht, um Strom zu erzeugen. Dieses natürliche und erneuerbare Energiepotenzial bietet eine Vielzahl von Vorteilen:

Umweltschutz: Indem auf Sonnenenergie gesetzt wird, reduziert sich die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Das trägt aktiv zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Dies ist ein bedeutsamer Schritt, um den Klimawandel zu bekämpfen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Indem auf Sonnenenergie gesetzt wird, reduziert sich die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Das trägt aktiv zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Dies ist ein bedeutsamer Schritt, um den Klimawandel zu bekämpfen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Kosteneinsparungen: Eine Photovoltaik-Anlage ermöglicht es, eigenen Strom zu produzieren und somit die eigenen Energiekosten langfristig zu senken. Die Investition in eine solche Anlage zahlt sich oft schon nach wenigen Jahren aus und bietet eine stabile Energiequelle zu vorhersehbaren Preisen.

Eine Photovoltaik-Anlage ermöglicht es, eigenen Strom zu produzieren und somit die eigenen Energiekosten langfristig zu senken. Die Investition in eine solche Anlage zahlt sich oft schon nach wenigen Jahren aus und bietet eine stabile Energiequelle zu vorhersehbaren Preisen. Unabhängigkeit: Durch die Eigenproduktion von Strom ist man weniger anfällig für Preisschwankungen auf dem Energiemarkt. Die Energieversorgung wird eigenständig kontrolliert und ist weniger von externen Faktoren abhängig.

Durch die Eigenproduktion von Strom ist man weniger anfällig für Preisschwankungen auf dem Energiemarkt. Die Energieversorgung wird eigenständig kontrolliert und ist weniger von externen Faktoren abhängig. Wertsteigerung der Immobilie: Eine Photovoltaik-Anlage kann den Wert der Immobilie erhöhen, da sie als nachhaltiges Feature immer mehr an Bedeutung gewinnt und bei umweltbewussten Käufern hoch geschätzt wird.

Eine Photovoltaik-Anlage kann den Wert der Immobilie erhöhen, da sie als nachhaltiges Feature immer mehr an Bedeutung gewinnt und bei umweltbewussten Käufern hoch geschätzt wird. Staatliche Förderungen: In vielen Ländern gibt es finanzielle Anreize und Förderprogramme für die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Dies erleichtert den Einstieg in die Welt der erneuerbaren Energien und verbessert die Wirtschaftlichkeit Ihrer Investition.

So profitieren Interessenten ab dem 26. September 2023 vom neuen Förderprogramm „Solarstrom für Elektrofahrzeuge“ an Wohngebäuden der KfW Bank. Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Wohnhäuser selbst nutzen, können ab diesem Zeitpunkt einen Zuschuss von bis zu 10.200 Euro beantragen. Dieser gilt für eine Ladestation in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und eines Batteriespeichers, sofern ein eigenes Elektroauto vorhanden oder verbindlich bestellt ist und setzt sich zusammen aus leistungsabhängigen Pauschalbeträgen für die Photovoltaikanlage und den Batteriespeicher sowie fixen Beträgen für die Ladestation.

Partner für maßgeschneiderte Photovoltaik-Lösungen

Bei der Integration einer Photovoltaik-Anlage in das Zuhause ist die Unterstützung eines erfahrenen Partners von entscheidender Bedeutung. Hier kommt die Cordes GmbH ins Spiel, die Experten für Haustechnik und erneuerbare Energien. Mit langjähriger Erfahrung und Fachwissen bietet sie maßgeschneiderte Dienstleistungen an, um die individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

Foto: Otto & Ernst Cordes GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Dienstleistungen der Cordes GmbH umfassen:

Beratung und Planung: Die Experten von Cordes beraten ausführlich über die Möglichkeiten und Potenziale einer Photovoltaik-Anlage für das eigene Zuhause. Sie analysieren den Energieverbrauch, die baulichen Gegebenheiten und erstellen einen maßgeschneiderten Plan für Ihre Anlage.

Die Experten von Cordes beraten ausführlich über die Möglichkeiten und Potenziale einer Photovoltaik-Anlage für das eigene Zuhause. Sie analysieren den Energieverbrauch, die baulichen Gegebenheiten und erstellen einen maßgeschneiderten Plan für Ihre Anlage. Installation: Das erfahrene Team kümmert sich um die professionelle Installation der Photovoltaik-Module auf dem Dach. Dabei werden höchste Qualitätsstandards eingehalten, um eine effiziente und langlebige Anlage zu gewährleisten.

Das erfahrene Team kümmert sich um die professionelle Installation der Photovoltaik-Module auf dem Dach. Dabei werden höchste Qualitätsstandards eingehalten, um eine effiziente und langlebige Anlage zu gewährleisten. Stromspeicherung: Cordes bietet auch Lösungen für die Speicherung von überschüssigem Strom in Batteriespeichern. Diese Technologie ermöglicht es, tagsüber erzeugte Energie für den nächtlichen Verbrauch aufzubewahren, was die Unabhängigkeit von externen Energiequellen weiter stärkt.

Cordes bietet auch Lösungen für die Speicherung von überschüssigem Strom in Batteriespeichern. Diese Technologie ermöglicht es, tagsüber erzeugte Energie für den nächtlichen Verbrauch aufzubewahren, was die Unabhängigkeit von externen Energiequellen weiter stärkt. Wartung und Service: Um die langfristige Effizienz und Leistung Ihrer Photovoltaik-Anlage sicherzustellen, bietet Cordes regelmäßige Wartungs- und Servicedienstleistungen an.

Um die langfristige Effizienz und Leistung Ihrer Photovoltaik-Anlage sicherzustellen, bietet Cordes regelmäßige Wartungs- und Servicedienstleistungen an. Planung und Installation von Wallboxen: Damit auch das Auto mit der nachhaltigen Energie versorgt wird, bietet Cordes sowohl Planung als auch Installation von Wallboxen an.

Energiezukunft in den eigenen Händen

Die Investition in eine Photovoltaik-Anlage mit Stromspeicher ist nicht nur ein Schritt in Richtung umweltfreundlicher Energieerzeugung, sondern auch eine finanziell lohnende Entscheidung. Dank der Expertise der Cordes GmbH können Interessierte sicher sein, dass Ihre Anlage optimal geplant, installiert und gewartet wird.

Hier geht es zurück zur Themenwelt Bauen & Eigentum.