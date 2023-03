Kamera nimmt Foto von Wohnung auf Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn up-down up-down Schutz der Privatsphäre Mieter können Vermietern Fotoaufnahmen verweigern Von dpa | 02.03.2023, 16:18 Uhr

Was in den eigenen vier Wänden passiert, haben Mieterinnen und Mieter zum größten Teil selbst in der Hand. Das gilt zum Beispiel auch für Fotoaufnahmen, die Vermieter womöglich machen wollen.