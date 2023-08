Die Wurzeln der Globus Baumärkte liegen im Saarland. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens begann mit der Eröffnung des ersten Baumarktes im Jahr 1982. Von anfänglich sechs Millionen Euro wurde der Umsatz auf zwei Milliarden Euro gesteigert und das ursprünglich regionale „Startup“ zu einer nationalen Marke weiterentwickelt.

Die im saarländischen Völklingen ansässige Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG gehört zur Globus-Gruppe, einem Familienunternehmen im Einzelhandel. Globus Fachmärkte betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte und gehört mit rund 9.000 Mitarbeitern zu den beliebtesten und führenden Bau- und Gartenmärkten Deutschlands.

Mehrfach prämiert für Kundenfreundlichkeit

Die Kundenzufriedenheit steht für das Unternehmen seit jeher an erster Stelle. Zum 13. Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlages zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim „Kundenmonitor Deutschland 2022“ landete Globus Baumarkt bei der Globalzufriedenheit auf Platz eins.

In den Globus Baumärkten finden Kunden neben fachkundigen und hilfsbereiten Mitarbeitern zahlreiche Serviceleistungen, darunter eine Farbmischanlage, eine Maschinenvermietung, einen Click & Collect-Service binnen einer Stunde sowie einen rund um die Uhr nutzbaren Gasflaschen-Tauschautomaten.

Arbeitgeber Globus Baumarkt: Top-Bewertungen auf „kununu“

Auch die Mitarbeiterzufriedenheit steht im Mittelpunkt. Daher investiert das Unternehmen jedes Jahr viel Zeit, Geld und Engagement in die Personalentwicklung. Bestätigt wird diese Philosophie insbesondere durch die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu, die Globus Baumarkt 2023 zum zweiten Mal in Folge zur „Top Company“ gekürt hat. Auf diesem Online-Portal können Mitarbeiter angeben, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitgeber sind. Des Weiteren ist das Unternehmen mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.

Auf allen Ebenen gibt es vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Neben Ausbildungen in 13 Berufen bietet Globus Baumarkt ein Duales Studium, ein Abiturientenprogramm sowie Schülerpraktika an und eröffnet auch Quereinsteigern Karrierechancen. Mitarbeiter profitieren unter anderem von zahlreichen Benefits wie flexiblen Arbeitszeiten, guten Aufstiegsmöglichkeiten, einer betrieblichen Altersvorsorge, attraktiven Beteiligungsmodellen und Mitarbeiterrabatten. Einen hohen Stellenwert hat zudem das betriebliche Gesundheitsmanagement.

Aktiv für Umwelt- und Verbraucherschutz

Mit der Gründung einer eigenen Abteilung für Nachhaltigkeit hat das Unternehmen seine umfangreichen Aktivitäten im Bereich Umwelt- und Verbraucherschutz noch weiter vorangetrieben. Wo bautechnisch möglich, gibt es bei den Globus Baumärkten Photovoltaik-Anlagen zur Erzeugung von Strom, der überwiegend selbst genutzt wird. Bei Neu- und Umbauten wird in sparsame LED-Beleuchtung und in Anlagen zur Nutzung von Regenwasser investiert. Darüber hinaus sind mittlerweile fast die Hälfte der Globus-Baumarkt-Standorte mit Ladestationen für E-Autos ausgestattet, einige bieten zudem auch E-Bike-Ladestationen. Dieser Service soll in Zukunft an immer mehr Märkten geboten werden.

Eine weitere Aufgabe der Abteilung Nachhaltigkeit ist die Entwicklung neuer Konzepte für umweltfreundliche und klimaschonende Maßnahmen in den Globus Baumärkten. Hierzu gehören beispielsweise die Verwendung recycelter Verpackungsmaterialien, wie sie bei einem Sortiment von Wandfarben der Globus-Baumarkt-Eigenmarke Primaster in Form von Rezyklateimern zum Einsatz kommen, sowie der Einsatz des Water Labels als Alleinstellungsmerkmal in der Baumarktbranche, welches wassersparende Armaturen und Handbrausen der Eigenmarke Primaster kennzeichnet.

Mit der Beteiligung an einem europaweiten Mehrwegsystem für Transportverpackungen und einem Top-Kundenservice zur Information und Rücknahme von schadstoffhaltigen Produkten trägt Globus Baumarkt zur Vermeidung von Abfällen bei. Zudem sind die Kooperation mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ und die Einführung des „Blauen Bons“ Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.

Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de

