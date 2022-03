Neues Logo für Köln FOTO: Stadt Köln Markenzeichen Köln streitet über ein neues Stadt-Logo ohne Dom Von dpa | 30.03.2022, 17:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein oft gesungenes Lied in Köln lautet „Mer losse d'r Dom en Kölle, denn do jehöt hä hin“ (Wir lassen den Dom in Köln, denn hier gehört er hin). Nun soll aber genau dieser Dom aus einem neuen Logo verschwinden. Entsprechend aufgeregt ist die Debatte darum.