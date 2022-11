Kerzenindustrie Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Lichtblick in der Krise Kerzen-Nachfrage boomt seit Jahren Von dpa | 25.11.2022, 14:31 Uhr

Kerzen sind wahre Dauerbrenner und dürfen gerade in der Weihnachtszeit nicht fehlen. Seit Jahren boomt die Nachfrage, viele Hersteller arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Doch es gibt auch Sorgen in der Branche.