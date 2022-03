Horrorhaus von Höxter FOTO: Jonas Güttler Kriminalität „Horrorhaus“ Höxter: Land nicht mehr Besitzer Von dpa | 29.03.2022, 11:22 Uhr | Update vor 39 Min.

Das sogenannte „Horrorhaus von Höxter“ hat den Besitzer gewechselt. Das geht aus einer Vorlage des nordrhein-westfälischen Justizministeriums an den Haushaltsausschuss des Landtags hervor. Sollten die Parlamentarier bei der nächsten Sitzung am Donnerstag zustimmen, ist der Verkauf vom 4. Februar durch das Land an die Kommune wirksam. Die Stadt Höxter will das Gebäude auf dem 666 Quadratmeter großen Grundstück in Ostwestfalen abreißen.