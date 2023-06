Wirtschaftsminister Robert Habeck hat mit seinem Heizungsgesetz deutsche Hauseigentümer aufgeschreckt – was sich jetzt ändern könnte. Foto: imago images/Chris Emil Janßen up-down up-down Austauschpflicht in Altbauten Heizungsgesetz von Robert Habeck: Diese Änderung könnte Millionen Deutsche aufatmen lassen Von afp | 09.06.2023, 16:32 Uhr | Update vor 1 Std.

Die SPD fordert eklatante Änderungen am umstrittenen Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Millionen deutsche Hausbesitzer dürften aufatmen, sollte sich der Kompromissvorschlag in der Ampelregierung durchsetzen. Was die Sozialdemokraten fordern.