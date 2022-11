Drachenbaum Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn up-down up-down Platz da Gute Standorte für Zimmerpflanzen Von dpa | 15.11.2022, 04:19 Uhr

Gärtnern in den eigenen vier Wänden kann viel Spaß machen. Doch nicht jede Pflanze gedeiht in jedem Raum. So finden Sie das passende Exemplar für Fensterbank, Wohnzimmer und Co.